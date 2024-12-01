В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибла пассажирка “Газели”

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пассажирка “Газели” погибла в результате аварии на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе 9 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожной трагедии, сообщает региональная ГАИ.

На 67-м км трассы большегруз Scania въехал в стоявший на проезжей части автомобиль "Газель". По предварительным данным, из-за поломки автомобиля 52-летний водитель остановил машину на полосе движения, знак аварийной остановки не выставил.

“В результате ДТП пассажирка "Газели", супруга водителя, скончалась на месте. Мужчина, находившийся за рулем "Газели", ранен. 57-летний водитель большегруза не пострадал. В кузове отечественного автомобиля водитель перевозил коров, две из них погибли”, – сообщили в ГАИ.

В сторону Тюмени движение частично ограничено. Оно осуществляется по одной полосе.

Обстоятельства ДТП выясняются.