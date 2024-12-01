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"Улетный каток" откроется на Цветном бульваре 20 декабря

Общество, 14:48 10 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

112 ледовых объектов будет работать в Тюмени зимой. Из них 90 хоккейных кортов, четыре катка и 18 ледовых площадок, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

"Улетный каток" откроется на Цветном бульваре 20 декабря в 16 часов. "Тюмень Каток" у мультицентра "Контора пароходства" встретит горожан 21 декабря в 18 часов, а каток у моста Влюбленных начнет работу 22 декабря с 19 часов.

Ознакомиться с работой ледовых площадок можно по ссылке.

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# зима , каток

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