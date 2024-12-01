"Улетный каток" откроется на Цветном бульваре 20 декабря
Общество, 14:48 10 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
112 ледовых объектов будет работать в Тюмени зимой. Из них 90 хоккейных кортов, четыре катка и 18 ледовых площадок, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
"Улетный каток" откроется на Цветном бульваре 20 декабря в 16 часов. "Тюмень Каток" у мультицентра "Контора пароходства" встретит горожан 21 декабря в 18 часов, а каток у моста Влюбленных начнет работу 22 декабря с 19 часов.
Ознакомиться с работой ледовых площадок можно по ссылке.