"Улетный каток" откроется на Цветном бульваре 20 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

112 ледовых объектов будет работать в Тюмени зимой. Из них 90 хоккейных кортов, четыре катка и 18 ледовых площадок, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

"Улетный каток" откроется на Цветном бульваре 20 декабря в 16 часов. "Тюмень Каток" у мультицентра "Контора пароходства" встретит горожан 21 декабря в 18 часов, а каток у моста Влюбленных начнет работу 22 декабря с 19 часов.

Ознакомиться с работой ледовых площадок можно по ссылке.