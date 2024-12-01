Участники СВО и ветераны боевых действий могут пройти онлайн-курс по основам публичных выступлений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ко Дню Героев Отечества на платформе Знание.Академия специально для участников СВО и ветеранов боевых действий разработан онлайн-курс по основам публичных выступлений.

Курс направлен на то, чтобы помочь уверенно чувствовать себя перед публикой, структурировать речь, превращать личные истории в запоминающиеся выступления и делиться важной информацией о спецоперации, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" в УФО.

"В основу шести видеолекций с конспектами, тестами и дополнительными материалами легли истории действующих участников СВО и их практический опыт", - отмечено в сообщении.