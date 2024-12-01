Тюменские студенты взяли золото соревнований "Лига рабочих специальностей"

ТИУ ТИУ

Студенты Многопрофильного колледжа ТИУ признаны победителями Всероссийских инженерно-технических соревнований "Лига рабочих специальностей" в Москве 9 декабря. Команды "Сема" и "РГБ Ш" одержали победу в направлениях: промышленность и беспилотные летательные/надводные аппараты или автономные системы наблюдения, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

ЗD-прототипы технических устройств студентов высоко оценили эксперты соревнований.

Участники команды "Сема" представили проект, который позволит снизить расход топлива и повысить износостойкость двигателя самолета. По словам разработчиков, из-за проблемы перегрева лопаток газотурбинных двигателей невозможно повысить температуру сгорания топлива, что приводит к быстрому износу лопатки, экономическим потерям и выхлопам неполного сгорания, поэтому было решено добавить охладительные каналы в лопатки газотурбинных двигателей.

Проект команды "РГБ Ш" представляет собой макет БПЛА с функцией зарядки аккумуляторов. Такой дрон способен долететь в любую точку и быстро зарядить любое устройство, к примеру, электромобиль.

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Тюменские студенты получили рекомендации для дальнейшего развития идей.

Всего в отборочных этапах всероссийских инженерно-технических соревнований приняли более 250 команд из 89 регионов. Победители получили возможность пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

Лига рабочих специальностей проводится под эгидой Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей".