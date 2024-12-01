Два дома загорелись в тюменском СНТ "Факел"

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в СНТ "Факел" Тюменского района удалось локализовать огнеборцам. Сообщение о возгорании на ул. 3-я Линия поступило в экстренные службы 10 декабря в четвертом часу дня.

Горели два жилых дома и бани, общая площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении были задействованы 8 единиц техники и 30 человека личного состава, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В пожаре никто не пострадал, его причина устанавливается.