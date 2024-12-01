  • 10 декабря 202410.12.2024вторник
  • USD99,3759
    EUR105,0996
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Два дома загорелись в тюменском СНТ "Факел"

Происшествия, 17:47 10 декабря 2024

скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в СНТ "Факел" Тюменского района удалось локализовать огнеборцам. Сообщение о возгорании на ул. 3-я Линия поступило в экстренные службы 10 декабря в четвертом часу дня.

Горели два жилых дома и бани, общая площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении были задействованы 8 единиц техники и 30 человека личного состава, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В пожаре никто не пострадал, его причина устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:47 10.12.2024Два дома загорелись в тюменском СНТ "Факел"
16:49 10.12.2024Житель Голышманово остался без квартиры из-за измены супруге
15:59 10.12.2024Четыре пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени
13:53 10.12.2024Пожарные спасли человека из горящей постройки под Заводоуковском