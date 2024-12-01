Два дома загорелись в тюменском СНТ "Факел"
Происшествия, 17:47 10 декабря 2024
| Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области
Пожар в СНТ "Факел" Тюменского района удалось локализовать огнеборцам. Сообщение о возгорании на ул. 3-я Линия поступило в экстренные службы 10 декабря в четвертом часу дня.
Горели два жилых дома и бани, общая площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении были задействованы 8 единиц техники и 30 человека личного состава, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
В пожаре никто не пострадал, его причина устанавливается.