Федеральному координатору "Молодой гвардии" по УФО вручили благодарность президента России

| Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

Благодарности президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий вручил молодогвардейцам начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин в Москве. Один из награжденных стал координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

"Награда подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Это большая честь для меня и всей команды "Молодой гвардии". Мы будем продолжать развивать нашу деятельность и помогать людям", — отметил Владимир Сбитнев.

Движение активно реализует проекты, направленные на поддержку общества и укрепление гражданского единства. В Тюменской области организация на постоянной основе проводит проект "Наставник Z", направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Волонтёры регулярно отправляются с гуманитарными миссиями в новые регионы, а также организуют патриотические мероприятия и лидерские программы для молодёжи, сообщает пресс-служба тюменского отделения "Молодой гвардии".