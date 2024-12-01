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Федеральному координатору "Молодой гвардии" по УФО вручили благодарность президента России

Общество, 15:21 11 декабря 2024

ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

Благодарности президента РФ Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий вручил молодогвардейцам начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин в Москве. Один из награжденных стал координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

"Награда подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Это большая честь для меня и всей команды "Молодой гвардии". Мы будем продолжать развивать нашу деятельность и помогать людям", — отметил Владимир Сбитнев.

Движение активно реализует проекты, направленные на поддержку общества и укрепление гражданского единства. В Тюменской области организация на постоянной основе проводит проект "Наставник Z", направленный на помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Волонтёры регулярно отправляются с гуманитарными миссиями в новые регионы, а также организуют патриотические мероприятия и лидерские программы для молодёжи, сообщает пресс-служба тюменского отделения "Молодой гвардии".

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# благодарности , Молодая гвардия

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