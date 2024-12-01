Тюменские студенты поделятся интересными фактами о Конституции
Видеоролик, посвященный Дню Конституции Российской Федерации, опубликуют в сообществе Студенческого центра Тюменской области во ВКонтакте 12 декабря.
В нем члены Студенческого совета региона ответят на вопросы, связанные с историей высшего нормативного правового акта, его законами и фактами о нем.
"Интернет-пользователи узнают что-то новое для себя. Также это проверка студентов на знание темы, поскольку Конституция Российской Федерации очень важна для нашей страны. На самом деле многих обучающихся эта тема интересует", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер Студенческого центра и куратор медианаправления Студсовета Мария Кунченко.
Небольшой видеоролик появится в сообществе во второй половине декабря. Возрастное ограничение: 0+.
Отметим, государственный праздник День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря.
Инна Пахомова