57 жителям Тюменской области вручили государственные и региональные награды

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Государственные и региональные награды вручил 57 жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор 11 декабря. В числе чествуемых: специалисты образования, здравоохранения, АПК, нефтегазового комплекса, энергетики, культуры и искусства и коллективы.

Глава региона подчеркнул, что вручение наград проходит накануне Дня Конституции, которая является правовой основой для сохранения суверенитета и целостности страны, ее стабильного развития.

"Каждый из вас внес свой личный вклад в развитие Тюменской области и нашей страны. Здесь присутствуют представители более 15 отраслей. Все из разных сфер, но их объединяют добросовестный труд и стремление приносить пользу людям. Именно благодаря таким гражданам, кто на своем рабочем месте безупречно и ответственно трудится, добивается высоких достижений в профессии, и происходят позитивные изменения в нашей области и России. Особенно приятно вручать награды в Год семьи многодетным родителям", - уточнил глава региона, открывая церемонию награждения.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достижения в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

"Огромная честь получить столь высокую оценку своего труда. В системе образования я работаю свыше 30 лет, являюсь свидетелем и участником событий, связанных с ростом уровня качества высшего образования и науки в Тюменской области. Это потрясающие годы и проекты! Западно-сибирский научно-образовательный центр мирового уровня, межвузовский кампус, здание Тюменского государственного университета, новые лаборатории для ученых", - отметил Андрей Толстиков.

По указу президента России медалью ордена "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей отмечены Светлана и Антон Зиновьевы, жители Тобольска, воспитывающие четверых детей. А также Каргуль и Мурат Койше из Ялуторовска – родители шестерых детей.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность президента Российской Федерации объявлена заместителю начальника котлотурбинного цеха по водоподготовительной установке Тюменской ТЭЦ-1 филиала Энергосистема "Западная Сибирь" ПАО "Форвард Энерго" Ольге Барминой.

"Я благодарна всем, кто высоко оценил мой труд. Это награда и всего моего коллектива, нашей компании, потому что нас объединяют общие задачи, единые цели. Главная – обеспечивать наш регион и земляков теплом и светом", - сказала награжденная.

В числе отличившихся жителей Тюменской области, которым вручили региональные награды, и коллектив Областного лечебно-реабилитационного центра. По словам главного врача Джинны Лебедевой, объявленная коллективу благодарность губернатора Тюменской области подтверждает вклад учреждения в развитие системы здравоохранения.

"История Областного лечебно-реабилитационного центра берет свое начало с медико-санитарной части судостроительного завода. За 65 лет было много реорганизаций, и с 1996 года мы вплотную занимаемся диагностикой, лечением и реабилитацией больных невралгического профиля. Горды тем, что состоим в команде департамента здравоохранения Тюменской области. Много сложностей пришлось выдержать коллективу, и я убеждена, что какие бы задачи перед нами ни ставили, достойно их выполним", - подытожила Джинна Лебедева.

Оксана Корнеенкова