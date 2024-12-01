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Житель Увата лишился денег при покупке двигателя для машины

Происшествия, 17:23 11 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей лишился житель Увата при покупке двигателя для автомобиля и комплектующих. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина 1974 года рождения обратился в отдел полиции с. Уват. Заявитель рассказал следователю, что знакомая посоветовала сайт, где она сама на днях заказала автозапчасти. Зайдя на портал, мужчина связался через мессенджер с потенциальным продавцом. "Менеджер" заверил покупателя в том, что необходимый ему двигатель, и комплектующие есть в наличии, но для их доставки в отдаленный регион нужна стопроцентная предоплата.

“После того как заявитель осуществил перевод на указанный банковский счет, злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевший перезвонил своей знакомой и выяснил, что она тоже не получила свой заказ”, – добавили в пресс-службе областной полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам не спешить переводить свои сбережения, приобретая товар в Интернете.

“Мошенники, скрываясь за масками продавцов и сотрудников действующих интернет-магазинов, используют сайты-двойники, умело подделывают документы, необходимые для сделки. Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, старайтесь использовать проверенные торговые интернет-площадки, и осуществлять оплату после получения товара”, – сказали в полиции.

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# мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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