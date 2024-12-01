50 тюменцев участвуют в финале конкурсно-образовательной программы "В молодежке по любви"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финал конкурсно-образовательной программы "В молодежке по любви" стартовал в тюменском мультицентре "Контора пароходства" 12 декабря. За победу борются 50 деятелей молодежной политики из 26 муниципальных образований региона.

"Это некая перезагрузка конкурса "Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Тюменской области". Такой обновленный этап, когда мы работаем не только с нашими специалистами из органов власти и подведомственных учреждений, но и со всей экосистемой молодежной политики. С ними тоже важно быть на связи. Вообще у нас есть такая амбиция по созданию большого сообщества профессионалов в данной сфере, куда войдут представители разных организаций. Сегодня, как раз те, кто заявились, и являются частью экосистемы молодежки", – сообщил корреспонденту "Тюменской линии" руководитель конкурсно-образовательной программы "В молодежке по любви" Иван Карачев.

На обучение пришли представители государственных органов исполнительной власти и местного самоуправления Тюменской области, а также подведомственных учреждений, молодежных пространств, команд и движений, образовательных, некоммерческих и коммерческих организаций. Некоторые приезжают на конкурс второй год подряд.

"В прошлый раз также вышла в финал, но, к сожалению, дальше не прошла, поэтому попытаюсь победить сегодня. Самое полезное здесь для меня – это социальное проектирование, так как опыта в этой деятельности не так много", - рассказала старший специалист по работе с молодежью Центра творчества Тобольска Екатерина Мальцева.

В течение дня на нетворкингах участники смогут обменяться своими контактами и наладить полезные связи. На деловых играх им представят инструменты и технологии, необходимые для работы. Кроме этого, специалистов научат создавать и продвигать социальные медиапродукты. Интерактивную лекцию проведет руководитель федеральных и региональных проектов, социальный продюсер Мария Чумак. Она расскажет о двух технологиях, применяемых в регионе. Первая – это социальное продюсирование. Ее фундамент — опыт, наработанный департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона и молодежными командами. В основе лежит формирование развивающей среды для молодого человека. Вторая – создание социально значимых медиапродуктов на актуальные темы с использованием трендов, отвечающих на запросы разных целевых аудиторий и транслирующих важные ценности, карьерные возможности.

"Всегда здорово использовать то, что уже разработано. Не нужно придумывать новое, это уже испытано, много лет актуально и будет еще столько же в тренде. Возможно, появятся новые векторы, но, тем не менее, я считаю, что технологии работают. Это все доказано и есть множество достижений", - поделилась мнением Мария Чумак.

Итоги программы организаторы подведут с 16 до 17 часов. 18 лучших участников получат призы для развития себя и своих компетенций. Всех финалистов наградят сертификатами о прохождении обучающего курса.

Виктория Макарова