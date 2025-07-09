Тюменцам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

76 тыс. договоров на участие в программе долгосрочных сбережений негосударственных пенсионных фондов на сумму около 5 млрд рублей заключили жители Тюменской области с января 2024 г. Это 5 % от общей численности населения региона. Привлечь внимание к варианту вложения денег от населения и получения пассивного дохода – для этого в тюменском музее Словцова проходит специальная лекция.

Начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики Минфина России Наталия Каменская в интервью ИА "Тюменская линия" пояснила, что данная программа – это гарантированный государством продукт, который доплачивает за вложения граждан определённую сумму. На программу распространяется разовая страховка счета в размере до 2,8 млн рублей. Участники могут получить налоговый вычет.

"Мы создали программу долгосрочных сбережений для людей, готовых формировать дополнительный капитал. Государство участвует и в софинансировании, и в вычете. В современных условиях данная программа стала драйвером для экономики. Более пяти миллионов договоров по стране заключено с начала 2024 года на сегодня. Более 350 миллиардов рублей привлечено от людей. Государство положит им на счета 51 миллиард до конца июля", - сказала представитель Минфина.

Основным гарантом защиты средств россиян выступает Агентство по страхованию вкладов. В случае банкротства, лишения лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) организация направит участнику программы долгосрочных сбережений до 2,8 млн рублей.

По словам управляющего отделением по Тюменской области Уральского главного управления Банка России Елены Никитиной, пришло время не потреблять, а сберегать. Программа долгосрочных сбережений является одним из вариантов снижения уровня инфляции.

"Ключевая ставка Центробанка высокая. Многие кредитные организации предлагают вклады под высокие проценты. И это стимул к тому, чтобы больше сберегать. Основная задача Банка России – ценовая стабильность. Наша цель по инфляции – четыре процента в год. Это как раз тот уровень, который позволит людям спокойно экономить деньги, а компаниям инвестировать в развитие. Сегодня инфляция и ставка высокие. Это позволяет людям больше сберегать, меньше тратить. И участие в программе долгосрочных сбережений дает стимул к сохранению денежных средств", - уверена Елена Никитина.

Основное условие программы – ежемесячное пополнение счета на 3 тыс. рублей. В год – 36 тыс. рублей. Государство сверху положит такую же сумму. Она рассчитана на 10-15 лет.

В РФ насчитывается 38 НПФ. При этом программу долгосрочных сбережений реализуют 35. По итогам 2024 г. они показали доходность в 20 % годовых.

"Мы надеемся на то, что доходность будет расти. Клиенты получат от государства не только софинансирование, возможность перевести пенсионные накопления, использовать новый режим использования: забрать единовременно, назначить срочную выплату, но и получат достойный инвестиционный доход", - подчеркнул вице-президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" Алексей Денисов.

Стать участником программы долгосрочных сбережений можно через мобильное приложение НПФ или банка, на портале госуслуг. Либо прийти в офис НПФ, банка–агента. Условия практически у всех одинаковые.

На лекции Минфина побывали специалисты по финансовой грамотности, руководители и члены профсоюзных организаций, действующих на территории региона, сотрудники кадровых служб крупных предприятий, руководители управляющих компаний многоквартирных домов, депутаты Тюменской областной и городской дум.

Анжела Лебедева