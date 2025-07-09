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Выставка к 235-летию городской думы открылась в Тюмени

Политика, 13:31 09 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатели и депутаты Тюменской городской думы VIII и предыдущих созывов приняли участие в торжественном открытии выставки, посвященной 235-летию со дня основания представительного органа.

Открывая выставку, председатель городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что депутатский корпус всех восьми созывов объединяет стремление вносить вклад в развитие родного города.

"И сегодня Тюмень стала лидером по многим показателям, характеризующим качество жизни. Мы являемся продолжателями всех начинаний, которые были заложены нашими коллегами всех предыдущих созывов", - подчеркнула она.

Светлана Иванова напомнила также, что за время работы VIII созыва были приняты такие важные решения, как создание Общественной молодёжной палаты и Совета трудовых коллективов, учреждение почётного знака "За сохранение и укрепление семейных ценностей" и другие.

Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что для города, считающегося вратами Сибири, особенно важно хранить память о его истории. "А история - это, прежде всего, люди, их поступки, решения. И сегодня эта выставка напоминает нам, что история продолжается", - считает он.

О том, как важно сохранять историческую память, напомнил также председатель гордумы V и VI созывов Дмитрий Еремеев. "Это фундамент любого общества, любой страны, любого города. И очень символично, что эта выставка открывается накануне Дня города", - добавил он.

Экспозиция "Тюменская городская дума: вехи истории" разместилась на пешеходной улице Дзержинского возле центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова" и будет работать до конца августа.

Николай Ступников

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# выставка , гордума , улица Дзержинского

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