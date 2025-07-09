Тюменский VR-тренажер "Криминалистика" представили на промышленной выставке в Екатеринбурге

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VR-тренажер "Криминалистика" преподавателей кафедры уголовно-правовых дисциплин Института государства и права, центра информационных технологий ТюмГУ и компании Varwin представили на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"В 2024—2025 году на VR-тренажере уже прошли обучение более 500 наших студентов. Сегодня ведется активная работа по тиражированию модели и площадка ИННОПРОМА стала еще одним значимым местом для демонстрации решения на международном уровне", — отметил руководитель группы цифрового развития, директор Центра информационных технологий ТюмГУ Александр Бойко.

В этом году VR-тренажер также вошел в пятерку финалистов федеральной премии CIPR Digital-2025 в номинации "Цифровое ПРЕобразование" и получил высокую оценку экспертного сообщества, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.