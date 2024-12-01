  • 12 декабря 202412.12.2024четверг
  • USD103,2707
    EUR108,5588
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер южный

Более двух километров труб-спутников теплосетей заменили в Тюменском районе

Общество, 19:36 12 декабря 2024

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Более двух километров труб-спутников теплосетей заменили в п. Новотарманский и с. Успенка Тюменского района. Новые сети из современных полимерных материалов прокладывают на нормативной глубине и в стороне от других коммуникаций, что значительно повышает качество и надежность водоснабжения, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"Водопроводы, проложенные рядом с теплосетями, так называемые спутники, по сути лишают людей возможности пользоваться холодной водой. Много лет из кранов в квартирах и домах сельчан бежала теплая, а иногда и горячая вода. Такие сети проложены на малой глубине и при отключении горячей воды трубы с холодной перемерзали. Начав работу в Тюменском районе, мы поставили перед собой задачу заменить все такие трубы", - сказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Сейчас тюменский водоканал завершает работы по переключению водопроводных сетей в п. Боровский Тюменского района. Новые трубы проложены в районе ул. Островского, Советской, Ленинградской и Октябрьской. Переключение коммуникаций будет завершено на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# тепловые сети , Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 12.12.2024В Тюмени вручили паспорта школьникам в День Конституции России
19:36 12.12.2024Более двух километров труб-спутников теплосетей заменили в Тюменском районе
19:25 12.12.2024Глава ФАДН: цифровизация важна для сохранения языков малочисленных народов России
18:51 12.12.2024Более 2160 кубометров мусора убрали с берегов озер и рек в Тюменской области за год