Более двух километров труб-спутников теплосетей заменили в Тюменском районе

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Более двух километров труб-спутников теплосетей заменили в п. Новотарманский и с. Успенка Тюменского района. Новые сети из современных полимерных материалов прокладывают на нормативной глубине и в стороне от других коммуникаций, что значительно повышает качество и надежность водоснабжения, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"Водопроводы, проложенные рядом с теплосетями, так называемые спутники, по сути лишают людей возможности пользоваться холодной водой. Много лет из кранов в квартирах и домах сельчан бежала теплая, а иногда и горячая вода. Такие сети проложены на малой глубине и при отключении горячей воды трубы с холодной перемерзали. Начав работу в Тюменском районе, мы поставили перед собой задачу заменить все такие трубы", - сказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Сейчас тюменский водоканал завершает работы по переключению водопроводных сетей в п. Боровский Тюменского района. Новые трубы проложены в районе ул. Островского, Советской, Ленинградской и Октябрьской. Переключение коммуникаций будет завершено на следующей неделе.