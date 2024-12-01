Врачи спасли жизнь тюменцу со сверхкритическими ожогами

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Семь месяцев боролись тюменские врачи за жизнь жителя Викуловского района, пострадавшего при пожаре в собственном доме.

Молодой человек получил тяжелые ожоги III степени - они покрывали 85% поверхности тела, из них более половины были глубокими. Специализированную помощь ему оказали врачи Областной больницы № 4, через сутки доставили в профильное отделение ОКБ № 1.

"Пострадавшие с такими травмами редко выживают. Сегодня, спустя 7 месяцев лечения, мы полностью восстановили кожный покров и готовим пациента к выписке", - рассказал заведующий отделением Александр Поляков.

Молодой человек с нетерпением ждет встречи с семьей. За это время, пока он был в больнице, родные приобрели новый дом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.