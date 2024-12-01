Александр Логинов на "Ижевской винтовке" выиграл гонку на 20 км
Спорт, 18:29 12 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Лидеры сборных команд Тюменской области по биатлону и лыжным гонкам Александр Логинов и Екатерина Смирнова привезли со всероссийских соревнований призовые места.
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Александр Логинов в Удмуртии на "Ижевской винтовке" выиграл индивидуальную гонку на 20 км чемпионата России по биатлону. Екатерина Смирнова стала третьей на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам.