Тюменский психолог рассказала, как помочь подросткам отказаться от вейпов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как помочь подросткам отказаться от вейпов, рассказала тюменцам практикующий психолог и коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик.

По ее ловам, подростки недооценивают опасность курения, в том числе вейпов. Родителям, чьи дети пристрастились к вейпам, психолог советует вести разговор без нравоучений. Важно узнать, как давно и в каких ситуациях ребенок курит, чтобы понять его мотивы.

"Устранение причин вейпинга — самый сложный этап, требующий от родителей внимательности и чуткости. Если подросток курит, чтобы выделиться среди сверстников, нужно вместе подумать, как можно заявить о себе без вредной привычки. Если причина в низкой самооценке, необходимо работать над ее повышением. Также стоит занять ребенка интересным досугом и проводить время вместе, например, отправиться в поход или в отпуск, где он не сможет курить", — отметила эксперт.

Также родителям важно участвовать в жизни детей. Чтобы подростки могли делиться своими переживаниями и проблемами, они должны чувствовать поддержку, пишет "КП-Тюмень".