Три распространенных мифа о гипертонии развеяла тюменский врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самые распространенные мифы об артериальной гипертензии развеяла главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по медицинской профилактике, главный врач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая.

Одним из распространенных мифов, по ее словам, является убеждение о "рабочем" давлении, которое отличается от медицинской нормы, но не вредит здоровью. По словам Виктории Беленькой, даже если человек не испытывает недомогания, но его давление выше нормы, то необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач проведет обследование и по показаниям назначит лечение.

Еще один миф касается народной медицины. Многие уверены, что травяные сборы сбивают давление. Однако, неизвестно, сколько в травяном отваре лекарства и есть ли оно там вообще. А в медицинских препаратах количество действующего вещества точно отмерено, и доктор назначит те дозы, которые нужны конкретному пациенту.

Также, зачастую пациенты прибегают к лекарствам, только почувствовав недомогание, однако антигипертензивные препараты так не работают. Для правильного и стабильного эффекта принимать их нужно каждый день и строго по рекомендациям врача.

Специалист также призывает не забывать о правильном образе жизни. Это сбалансированное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, здоровый сон, отказ от спиртного, сигарет и кофе, пишет "Тюменская область сегодня".