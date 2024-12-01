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Маисовые полозы, молочные змеи и королевские питоны популярны среди тюменцев

Общество, 18:44 15 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшие неядовитые змеи из Северной Америки становятся популярными среди тюменцев. Рептилий, привлекающих внимание своим ярким окрасом, зачастую заводят в качестве домашних питомцев, пишет tmn.aif.ru.

По словам сотрудников одного из местных зоомагазинов, маисовые полозы идеально подходят для тех, кто решил завести дома змею. Уход за ними не требует особых знаний: достаточно чистить террариум по мере загрязнения и кормить раз в неделю. Стоимость маисового полоза составляет около 7 тысяч рублей. Специалисты советуют приобретать его змеенышем, чтобы он привык к новому хозяину.

На втором месте по популярности молочные змеи и королевские питоны. Стоимость молочной змеи начинается от 10 тысяч рублей, а королевский питон обойдется в 18–25 тысяч рублей. Эти змеи спокойные и безопасны для маленьких детей. Их максимальная длина составляет около 1,2 метра.

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# домашние животные , зоология

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