Тюменский эндокринолог предупредила об опасности хронической усталости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хроническая усталость - это не просто утомление, а серьезное состояние, требующее помощи специалистов. При этом у человека могут наблюдаться проблемы со сном, слабость, боли в горле, голове, мышцах и суставах, повышенная температура. Если такое состояние длится более четырех месяцев, то стоит обратиться к врачу.

По словам эндокринолога, клинического диетолога Екатерины Зитевой, причины хронической усталости пока не установлены, но известно, что на нее могут влиять дефицит микро- и макронутриентов, пищевая аллергия, а также чрезмерные физические и психические нагрузки, вирусные заболевания, пишет "Мегатюмень".

"При этом страдает каждая клетка организма, но как лечить хроническую усталость, пока никто не знает. Рекомендуется наладить режим труда, сна, отдыха, питания и физической активности", — отмечает эксперт.

Что касается витаминов, то принимать их следует строго по назначению врача после тщательного обследования.