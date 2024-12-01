Легковушка частично провалилась под лед на озере Андреевском под Тюменью

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

ЧП произошло в районе озера Андреевское в Тюменском районе 15 декабря. Водитель легкового автомобиля решил сократить маршрут к дому по поверхности акватории. При движении машина попала в проталину, передние колеса угодили под лед, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

С помощью буксира транспортное средство удалось вызволить из "ледяного плена", пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Тюменцам напоминают, что выезд на лед на автотранспортных средствах разрешен только на специально оборудованных переправах. При возникновении экстренных ситуаций нужно звонить по единому телефону 112.