Камерный оркестр школы искусств даст благотворительный концерт в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный концерт в поддержку специальной военной операции представит камерный оркестр детской школы искусств им. С.И. Мамонтова в Ялуторовске 17 декабря.

Все вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь участникам СВО и их семьям, сообщает администрация Ялуторовска.

Площадкой для выступления станет концертный зал ДШИ им. С.И. Мамонтова. Начало в 18 часов.