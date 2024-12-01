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Камерный оркестр школы искусств даст благотворительный концерт в Ялуторовске

Общество, 08:14 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный концерт в поддержку специальной военной операции представит камерный оркестр детской школы искусств им. С.И. Мамонтова в Ялуторовске 17 декабря.

Все вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь участникам СВО и их семьям, сообщает администрация Ялуторовска.

Площадкой для выступления станет концертный зал ДШИ им. С.И. Мамонтова. Начало в 18 часов.

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# концерт , СВО , Ялуторовск

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