Тюменских родителей научат навыкам экстренной помощи детям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жизненно важным навыкам научат тюменских родителей в ходе онлайн-лекции 17 декабря.

Заведующая подстанцией №2 скорой помощи Ириной Сковбель расскажет, как оценить состояние ребенка в критической ситуации и действовать до приезда медицинской бригады. Начало лекции в 13 часов, присоединиться можно по ссылке.

Подобные лекции проходят в рамках проекта "Мама на все 100" систематически, за расписанием встреч можно следить здесь, сообщает областной департамент здравоохранения.