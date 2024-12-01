Регионы на строительство соцобъектов в рамках КРТ получат субсидии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регионы, реализующие проекты комплексного развития территорий, получат адресную поддержку из федерального бюджета. Это касается в первую очередь проектов, где вместе с возведением жилых домов предусмотрено строительство или реконструкция объектов социальной инфраструктуры – детсадов, школ и учреждений здравоохранения, сообщает правительство РФ.

Помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Также на господдержку смогут претендовать проекты, где помимо жилья будут построены или реконструированы объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого, средства субсидии можно будет использовать для ускорения процесса подключения построенных объектов к сетям.

"Рассчитываем, что принятое решение поможет как можно скорее создать комфортные условия в городах и поселках, повысить качество жизни наших граждан, чтобы населенные пункты становились современными и удобными", – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

В Тюменской области на сегодняшний день заключено 25 договоров КРТ. До конца 2024 г. планируется вовлечь еще две территории областного центра. В проработке находятся пять перспективных участков.