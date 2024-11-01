В Тюмени до конца 2024 года под КРТ вовлекут еще два участка

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25 договоров КРТ заключено в Тюменской области на сегодняшний день. До конца 2024 года планируется вовлечь ещё две территории областного центра. В проработке находятся пять перспективных участков.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пленарного заседения "Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества" Тюменского градостроительного форума.

По его мнению, КРТ - прогрессивный инструмент. Тюменская область активно участвовала в разработке законодательства о данном механизме вместе с Минстроем РФ. Одной из главных задач было решение вопроса расселения аварийного жилья в областной столице и Тюменском районе. У региона есть серьезные кейсы.

Сейчас в КРТ включаются территории с ИЖС. Регион заинтересован в том, чтобы КРТ воспринимался обществом, как позитивный инструмент.

"Нужно активное взаимодействие всех участников КРТ. На этапе подготовки нужно много раз с каждым жителем проговаривать, как происходит оценка, как мы, органы власти, можем помочь в решении вопросов", – отметил Александр Моор.

К некоторым жителям, многодетным семьям, семьям участников СВО, нужен индивидуальный подход. Здесь важна роль застройщиков, поскольку они, в первую очередь, занимаются разъяснением позиций КРТ.

"Если посмотреть на реализованные проекты, это очень современные красивые городские пространства. Поэтому у нас общая цель, которую мы можем достичь", - подытожил губернатор.

Застройщики поддержали высказанную позицию. Они уверены, что КРТ – уникальный инструмент в современной градостроительной политике, потому что позволяет застраивать и менять города.