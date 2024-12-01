Тюменский центр фтизиатрии занял третье место в конкурсе "Победим туберкулёз вместе"
Общество, 18:21 16 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Областной клинический фтизиопульмонологический центр Тюменской области со своим видеороликом занял третье место в конкурсе "Победим туберкулёз вместе". Церемония награждения прошла в Москве, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Диплом вручили на торжественной церемонии главному врачу ОКФЦ Наталье Пироговой. Главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева поздравила победителей конкурса на лучший видеоролик по популяризации знаний населения о туберкулезе.