Тюменскую область на форуме "Твой Ход" представят 23 студента

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23 тюменца примут участие во Всероссийском студенческом форуме "Твой Ход — 2024" в Москве 17-19 декабря. В состав делегации региона вошли студенты вузов, участники регионального конкурса "Студент года", активная молодежь, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Форум объединит 2500 студентов, преподавателей и проректоров вузов для обсуждения актуальных вопросов образования и молодёжной политики. 19 декабря на мероприятии состоится награждение победителей четвертого сезона проекта "Твой Ход", а также объявят обладателя Гран-при премии "Студент года — 2024".