Две тонны стройматериалов отправили тюменские подрядчики в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередной гуманитарный груз сформировали неравнодушные тюменцы для хозяйственных нужд мотострелкового полка в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации города.

Сбор в краткие сроки организовала управа Восточного округа. Свой вклад внесли местные подрядные организации: "Жилдор-Сервис", САБ-строй, "Перестрой-ка", "М-Строй" и "О.С. Строй". Они передали на фронт две тонны стройматериалов: скобы, гвозди, полиэтилен, агроволокно, стружечные листы, кабель.

Не остались в стороне волонтеры округа. Под руководством активистки Любови Леньо ветераны Войновки изготовили маскировочные сети и приобрели специальную краску для адаптации их к особенностям местности.

"Это первый опыт работы напрямую структурного подразделения администрации Тюмени, подрядных организаций и войсковой части. Наши земляки с честью и достоинством, героически, мужественно и самоотверженно выполняют поставленные боевые задачи. Каждый может внести свой вклад в общее дело, направив средства на благотворительный счет "Победа", - прокомментировал глава города Максим Афанасьев.