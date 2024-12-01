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Губернаторская елка соберет 900 талантливых школьников Тюменской области

Общество, 09:13 18 декабря 2024

Дворец творчества и спорта и "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта и "Пионер"

900 школьников из всех 26 муниципальных районов Тюменской области примут участие в "Губернаторской ёлке - 2025" для одаренных детей региона. Праздник состоится 21 декабря в ДК "Нефтяник", сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

В этом году в состав делегаций от муниципалитетов делегаций вошли ребята, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте, а также дети участников СВО. Приглашенных гостей ждут мастер-классы, игры, подарки, поздравление губернатора Тюменской области и новогодний мюзикл "Летучий корабль, или как Дед Мороз Забаву от Полкана спас".

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