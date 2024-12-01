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Тюменская область намерена повышать качество работы с инвесторами

Экономика, 14:37 17 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все города и муниципалитеты России освоили практику внедрения инвестиционного стандарта по 11 параметрам. Это необходимо, чтобы поднять качество работы с инвесторами. Тюменская область разработала механизмы по сокращению сроков сопровождения инвесторов.

Об этом генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов сообщил по итогам пленарной сессии третьего межмуниципального марафона "Лучшие муниципальные практики Тюменской области" в технопарке 17 декабря.

"Сейчас важно унифицировать инвестиционный стандарт и каждый из 11 его элементов. Отрабатывать механизмы, смотреть лучшие кейсы, внедрять их на практике, получать обратную связь. Когда у тебя есть силы, ресурсы, инструменты, ты всегда будешь лидером", - уверен Пуртов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В марафоне участвуют около 100 инвестиционных уполномоченных всех 26 муниципалитетов юга региона. Во время пленарного заседания их приветствовали по видеосвязи исполнительный директор, заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин, заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Дмитрий Старовойтов, заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Тюменская область является одним из первых регионов, где полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. На 15 % за год выросло количество инвестиционных проектов и новых рабочих мест.

Работа регионального инвестагентства получила высокую признательность коллег на федеральном уровне – Гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития.

В приоритете на 2025 г. – повышение экспертности, компетенций сотрудников агентства. Необходимо соответствовать инвесторам, отметил Николай Пуртов.

"Также в приоритете внедрение новых продуктов, которые мы готовы предложить инвесторам и муниципальным образованиям. Один из них - это создание аналитического центра в агентстве. И еще делаем ставку на технологичность, применение искусственного интеллекта по сокращению сроков сопровождения инвестиционных проектов. Вместе с коллегами из центра "Мой бизнес" реализуем новые программы акселерации развития предпринимательства", - рассказал гендиректор регионального инвестиционного агентства.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В работе марафона успели принять участие в режиме онлайн и представители Хабаровского края, Волгоградской области и Чувашии, они поделились своим опытом работы по внедрению инвестстандарта.

Инвестиционные профили каждого муниципалитета рассмотрят на проектной сессии. Инвеступолномоченные презентуют их экспертам из числа сотрудников инвестагентства, ТПП Тюменской области, центра "Мой бизнес", предпринимателей проекта "Капитаны бизнеса".

Также в программе марафона - стратегическая сессия "Муниципальный инвестиционный профиль: версия 2.0". Завершится мероприятие награждением лучших муниципальных инвестиционных команд.

Анжела Лебедева

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# инвестиционное агентство Тюменской области , муниципалитеты , Николай Пуртов

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