В Тюмени готовят к открытию четыре ледовых катка

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

112 ледовых объектов будут работать в Тюмени в зимний период. Это четыре катка, 18 ледовых площадок и 90 хоккейных кортов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Он отметил, что необходимые работы по обустройству ледовых объектов завершаются. заканчиваются. Уже 20 декабря в 17 часов 30 минут состоится торжественное открытие "Улётного катка" на Цветном бульваре. Этот объект в рамках проекта "Тюменский лёд" первым примет всех желающих покататься.

"Следом за ним откроются ещё две популярные площадки: каток у моста Влюблённых - 22 декабря, каток "Тюмень" на набережной у "Конторы пароходства" - 21 декабря. Организаторы проекта постарались создать максимально комфортные условия для отдыха всей семьёй. Стоимость проката коньков составит от 300 до 350 рублей в час, со своими коньками – бесплатно", - сообщил глава Тюмени.

Также запланированы различные мероприятия. Одно из них состоится на "Улётном катке" прямо в новогоднюю ночь, 31 декабря, с 22 часов до 01 часа. Максим Афанасьев отметил, что такой праздник в Тюмени пройдет впервые, и выразил уверенность, что на площадке будет создана яркая новогодняя атмосфера.

"Важно отметить, что участие в создании замечательных мест для зимних забав принимают и тюменские предприятия. Например, совсем недавно открылся новый каток "Сердце Тюмени" в Тюменской слободе. Жители города активно проводят там свободное время на свежем воздухе. Уверен, проект "Тюменский лёд" объединит горожан вокруг общей идеи – активного и здорового образа жизни, делая зиму в Тюмени ещё ярче и теплее", - добавил глава города.

Отметим, о зимних активностях тюменцы могут узнать на сайте фабрикаволшебства.рф.