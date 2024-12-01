Жителя Тюменского района отправили в колонию-поселение за нетрезвое вождение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К лишению свободы на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорили жителя Тюменского района за повторное нетрезвое вождение автомобиля. Также Тюменский районный суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на 5 лет и конфисковал его автомобиль в доход государства.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в сентябре 2024 года 44-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля Hyunday I20 и ехал по дороге в р. п. Винзили. Его задержали сотрудники ГАИ и отстранили от управления автомобилем. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.

С учетом позиции государственного обвинителя Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.