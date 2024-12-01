Александр Моор назвал 2024 год продуктивным для Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Итоги 2024 года подвели на заседании Тюменской областной думы 19 декабря. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уходящий год продуктивным для региона.

В частности, по словам главы региона, были значительно расширены меры поддержки участников СВО и членов их семей. Также дума на законодательном уровне поддержала развитие туризма в регионе и креативных индустрий.

"Среди основных направлений нашей совместной с депутатами работы отмечу изменения в законодательстве о многодетных земляках. Малоимущим семьям с тремя и более детьми мы обеспечили бесплатное питание для школьников и учащихся СПО, компенсацию расходов на оплату ЖКУ в размере 30% от установленных тарифов, ежегодную выплату на одежду и спортивную форму для школьников", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме этого, среди важнейших результатов работы губернатор назвал обеспечение комплекса мер для поддержания деловой активности. В частности, были продлены "налоговые каникулы" индивидуальным предпринимателям, которые трудятся в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и работают по упрощенной системе налогообложения или используют патент. Это касается 55 тысяч организаций и ИП.

"Продолжим и дальше конструктивную работу с депутатами регионального парламента на благо всех жителей Тюменской области", - добавил Александр Моор.