Александр Моор назвал 2024 год продуктивным для Тюменской области
Итоги 2024 года подвели на заседании Тюменской областной думы 19 декабря. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уходящий год продуктивным для региона.
В частности, по словам главы региона, были значительно расширены меры поддержки участников СВО и членов их семей. Также дума на законодательном уровне поддержала развитие туризма в регионе и креативных индустрий.
"Среди основных направлений нашей совместной с депутатами работы отмечу изменения в законодательстве о многодетных земляках. Малоимущим семьям с тремя и более детьми мы обеспечили бесплатное питание для школьников и учащихся СПО, компенсацию расходов на оплату ЖКУ в размере 30% от установленных тарифов, ежегодную выплату на одежду и спортивную форму для школьников", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Кроме этого, среди важнейших результатов работы губернатор назвал обеспечение комплекса мер для поддержания деловой активности. В частности, были продлены "налоговые каникулы" индивидуальным предпринимателям, которые трудятся в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и работают по упрощенной системе налогообложения или используют патент. Это касается 55 тысяч организаций и ИП.
"Продолжим и дальше конструктивную работу с депутатами регионального парламента на благо всех жителей Тюменской области", - добавил Александр Моор.