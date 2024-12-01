Тюменцы могут поддержать животных из приюта в новогодней акции

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Акция поддержки бездомных животных "Ёлка с хвостиком" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" до 13 января. В читальне разместили живую ель с фотографиями подопечных приюта "Лучший друг". Желающие смогут посмотреть анкеты собак и кошек, найти питомца или узнать, как поддержать приют, сообщает пресс-служба мультицентра.

"История дружбы "Конторы пароходства" и "Лучшего друга" началась в 2021 году, тогда мы впервые приехали в приют и почувствовали, что кому-то маленькому и беззащитному нужна наша помощь. А в этом году исполнилась и моя давняя мечта взять животное из приюта — в моей семье появился кот Тофу. Я надеюсь, что благодаря акции многие животные с нашей елки встретят Новый год вместе со своими новыми хозяевами", — поделилась руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.

Отметим, в приюте "Лучший друг" находится 127 собак и кошек. Бездомные и пострадавшие животные получают уход, заботу и шанс на новую счастливую жизнь. Приют существует благодаря добровольным пожертвованиям неравнодушных людей и деятельности волонтеров. Внести посильный вклад в работу приюта может любой желающий: пожертвовать средства на проживание животных, привезти корм, лекарства или стать волонтером.