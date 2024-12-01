Аллея снеговиков украсит новогоднюю Нижнюю Тавду
Общество, 10:01 20 декабря 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Массовая лепка снеговиков пройдет в Нижней Тавде 21 и 22 декабря в рамках новогоднего конкурса.
С 10 до 16 часов жители муниципалитета будут мастерить зимних персонажей из снега и подручных материалов. Участникам разрешается использовать пенопласт, бумагу, ткань, природные элементы: ветки, шишки и многое другое. Главное требование: сохранить узнаваемую форму и традиционный вид снеговика, сообщает администрация муниципалитета.
Заявку на участие можно подать на электронную почту ntsp2009@mail.ru или через группу в Telegram. Подробности по тел. 2-34-60.