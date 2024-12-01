Шестиметровые горки и ледовый городок порадуют тоболяков на Красной площади

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Шестиметровые горки будут радовать тоболяков и гостей города на Красной площади в предновогодние дни и праздники. Здесь же продолжается заливка ледового городка.

"Подрядчики — наши, тобольские. Максимально вкладывают свою душу, чтобы детям было интересно. Сейчас начали устанавливать освещения. Городок будет играть огнями. Вместе со светящимися новогодними мишками это будет смотреться очень интересно", — рассказал в прямом эфире в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

21 декабря в 17 часов в подгорной части города откроют "Пятницкий каток". По этому случаю тоболяков ждет представление.

Отметим, на минувших выходных открыли большой каток в Сквере семьи, любви и верности в 15-м мкр-н. Рядом организуют конкурс по созданию снежных фигур "Сказки из чемодана". Короба уже набиты снегом. Старт творческому состязанию будет дан 21 декабря в 12 часов.

Обновленная резиденция Деда Мороза распахнет двери на новом месте — в Доме народного творчества — 25 декабря в 16 часов 30 минут.

Со списком катков можно ознакомиться на информационном портале Тобольска. Также есть страница, посвященная Новому году. На ней размещены данные о праздничных активностях, карта катков и горок.

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Инна Пахомова