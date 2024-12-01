Тюменские студенты показали самый высокий результат на хакатоне по программированию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда "Функционал" Школы компьютерных наук ТюмГУ признана победителем хакатона по программированию для студентов российских учебных заведений в рамках сессии-форума "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий".

По информации школы в нем участвовали 11 команд из шести регионов России. Они должны были создать приложение для построения основных полигональных форм и проведения операций над ними. Команды работали на отечественном математическом ядре, используемом в основе инженерных систем трехмерного моделирования.

Приложение позволяет строить простейшие геометрические формы с возможностью дальнейшего расширения функционала. Кроме памятных призов от организаторов хакатона, победители получили сертификаты на оплачиваемую стажировку в компании C3D Labs.

"В результате совместной слаженной работы на начальном этапе ребята быстро справились с установкой и обновлением модулей программного обеспечения геометрического ядра C3D. Был разработан план работы и распределены роли между участниками команды. При этом было много взаимодействия онлайн, так как в команду входили студенты и магистры разных направлений и время для офлайна было найти сложно", — рассказал завкафедрой фундаментальной математики и механики ШКН, куратор команды Дмитрий Курасов.