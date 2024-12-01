Тюменские студенты показали самый высокий результат на хакатоне по программированию
Команда "Функционал" Школы компьютерных наук ТюмГУ признана победителем хакатона по программированию для студентов российских учебных заведений в рамках сессии-форума "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий".
По информации школы в нем участвовали 11 команд из шести регионов России. Они должны были создать приложение для построения основных полигональных форм и проведения операций над ними. Команды работали на отечественном математическом ядре, используемом в основе инженерных систем трехмерного моделирования.
Приложение позволяет строить простейшие геометрические формы с возможностью дальнейшего расширения функционала. Кроме памятных призов от организаторов хакатона, победители получили сертификаты на оплачиваемую стажировку в компании C3D Labs.
"В результате совместной слаженной работы на начальном этапе ребята быстро справились с установкой и обновлением модулей программного обеспечения геометрического ядра C3D. Был разработан план работы и распределены роли между участниками команды. При этом было много взаимодействия онлайн, так как в команду входили студенты и магистры разных направлений и время для офлайна было найти сложно", — рассказал завкафедрой фундаментальной математики и механики ШКН, куратор команды Дмитрий Курасов.