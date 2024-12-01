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Ялуторовчанин хранил дома "синтетику"

Происшествия, 14:36 20 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наркотик обнаружили полицейские у жителя Ялуторовска. "Спайс" мужчина 1983 года рождения хранил в своём доме. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Проверяя оперативную информацию, сотрудники полиции осмотрели частный дом ранее судимого местного жителя. В присутствии понятых они обнаружили два свёртка с веществом зелёного цвета.

Экспертиза подтвердила, что в них находилась курительная смесь, пропитанная синтетическими веществами наркотического и психотропного действия массой более половины грамма.

Ялуторовчанин пояснил, что вещество он заказал через мессенджер и частично уже употребил. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело , Ялуторовск

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