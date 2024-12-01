Ялуторовчанин хранил дома "синтетику"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наркотик обнаружили полицейские у жителя Ялуторовска. "Спайс" мужчина 1983 года рождения хранил в своём доме. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Проверяя оперативную информацию, сотрудники полиции осмотрели частный дом ранее судимого местного жителя. В присутствии понятых они обнаружили два свёртка с веществом зелёного цвета.

Экспертиза подтвердила, что в них находилась курительная смесь, пропитанная синтетическими веществами наркотического и психотропного действия массой более половины грамма.

Ялуторовчанин пояснил, что вещество он заказал через мессенджер и частично уже употребил. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до 10 лет.