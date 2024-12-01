  • 22 декабря 202422.12.2024воскресенье
  • USD102,3438
    EUR106,5444
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Какой наряд выбрать для встречи Нового года, рассказали тюменцам стилисты

Общество, 11:39 22 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Какой цвет, образ и наряд выбрать для встречи Нового года подсказали тюменские стилисты.

Так, по словам эксперта Оксаны Хоботиловой, золото желательно заменить на изысканное серебро. Добавить блеска в наряд: люрекс, металлизированные ткани, пайетки, бахрому и перья, пишет "Тюменская область сегодня".

Серые, синие и ярко-голубые оттенки создадут хорошую ауру вокруг. Женственности и романтичности добавят платья из струящейся ткани. Можно обратить внимание на перья, вырезы и асимметрию, модели из органзы.

Стилист отметила, что в этом году активно вошел тренд на 80-е и бохо-шик. Новый год, по ее словам, время, когда можно и нужно пробовать новое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:46 22.12.2024Тюменские медики продолжат получать доплаты за выявление онкологии
12:22 22.12.2024В Тюмени выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ для поступления в вузы
11:39 22.12.2024Какой наряд выбрать для встречи Нового года, рассказали тюменцам стилисты
11:04 22.12.2024Студсовет Тюменской области завоевал награду всероссийского конкурса