Какой наряд выбрать для встречи Нового года, рассказали тюменцам стилисты

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Какой цвет, образ и наряд выбрать для встречи Нового года подсказали тюменские стилисты.

Так, по словам эксперта Оксаны Хоботиловой, золото желательно заменить на изысканное серебро. Добавить блеска в наряд: люрекс, металлизированные ткани, пайетки, бахрому и перья, пишет "Тюменская область сегодня".

Серые, синие и ярко-голубые оттенки создадут хорошую ауру вокруг. Женственности и романтичности добавят платья из струящейся ткани. Можно обратить внимание на перья, вырезы и асимметрию, модели из органзы.

Стилист отметила, что в этом году активно вошел тренд на 80-е и бохо-шик. Новый год, по ее словам, время, когда можно и нужно пробовать новое.