Какой наряд выбрать для встречи Нового года, рассказали тюменцам стилисты
Общество, 11:39 22 декабря 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Какой цвет, образ и наряд выбрать для встречи Нового года подсказали тюменские стилисты.
Так, по словам эксперта Оксаны Хоботиловой, золото желательно заменить на изысканное серебро. Добавить блеска в наряд: люрекс, металлизированные ткани, пайетки, бахрому и перья, пишет "Тюменская область сегодня".
Серые, синие и ярко-голубые оттенки создадут хорошую ауру вокруг. Женственности и романтичности добавят платья из струящейся ткани. Можно обратить внимание на перья, вырезы и асимметрию, модели из органзы.
Стилист отметила, что в этом году активно вошел тренд на 80-е и бохо-шик. Новый год, по ее словам, время, когда можно и нужно пробовать новое.