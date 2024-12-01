Эксперт поделился с тюменцами секретами экономии на услугах ЖКХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 19,07 % повысится стоимость коммуналки в Тюменской области с лета 2025 года. Как сэкономить на услугах ЖКХ, рассказал профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев.

"В регионе дифференцированные тарифы на электроэнергию могут существенно помочь в экономии. Для городских жителей доступны тарифы, разделенные на две и три зоны в зависимости от времени суток", - говорит эксперт.

Он отметил, что, например, в рамках "ночной зоны" с 23 до 7 часов тариф составляет всего 1,88 руб./кВтч, что в два раза дешевле, чем тариф, дифференцированный по двум зонам суток (3,82 руб./кВтч). При использовании тарифа с тремя зонами, в пиковой зоне (с 7 до 10 часов и с 17 до 21 часа) стоимость электроэнергии составляет 3,84 руб./кВтч, а в полупиковой зоне (с 10 до 17 часов и с 21 до 23 часов) — 3,75 руб./кВтч.

Эксперт рекомендуют использовать двухзонный тариф и планировать использование энергоемких приборов, таких как стиральные и посудомоечные машины, в ночное время с 23 до 7 часов.

Кроме того, для повышения эффективности отопления в холодное время года можно улучшить работу обычных батарей, пишет tmn.aif.ru. Для этого рекомендуется установить отражатели из алюминиевой фольги между стеной и батареей, что поможет направить тепло в комнату и предотвратить его поглощение стенами. По практике, это может увеличить обогрев помещения на 10 %.