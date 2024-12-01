Александр Моор: инновации играют ключевую роль в развитии экономики

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – это инновационный регион с диверсифицированной умной экономикой, конкурентными, высокотехнологичными предприятиями промышленности и сектора услуг, креативной экономикой, работающей на повышение качества и уровня жизни населения. Именно так звучит стратегия развития региона, заявил в эфире программы "Итоги года с губернатором" 22 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что сегодня ключевую роль в развитии экономики играют инновации. Это все, что связано с образованием, наукой, предпринимательством. Именно поэтому в Тюменской области построили главный корпус Тюменского госуниверситета, зашли в принципиально важный для региона проект строительства межвузовского кампуса, ведут работу в рамках нефтегазового кластера.

"Перед нами стоит задача повышения производительности труда, чтобы быть конкурентными на мировом рынке. И здесь важен вопрос активного внедрения роботов, роботизации, информатизации, цифровизации. Это то, с чем точно будут работать наши дети, то, о чем мы сегодня думаем и к чему должны стремиться", – подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в имеющейся стратегии инвестиционного развития Тюменской области определены девять ключевых приоритетов развития экономики. В ближайшее время продолжится доработка этой стратегии, но принципиальные направления развития экономики точно не изменятся.

"Мы живем в век бурного изменения технологий, геополитических реалий, структуры отраслей экономики, поэтому делать долгосрочные прогнозы не буду. Но есть правильная фраза: "План – ничто, планирование – все". Нужно всегда быть актуальным, анализировать то, чего достиг, быстро адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства", – подытожил Александр Моор.

Любовь Голышева