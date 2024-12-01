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Благотворительный показ спектакля "В дорогу по сугробам" состоится в Тюмени

Общество, 08:14 25 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный показ спектакля "В дорогу по сугробам" пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 29 и 30 декабря. Это интерактивный спектакль для детей от 6 месяцев, сообщают организаторы.

Зрители вместе с лесными стражами отправятся в путешествие на поиски северного оленя. В пути участников ожидают встречи с чудесными животными и птицами, игры в снежки и возможность увидеть северное сияние.

В первый день показ начнется в 17 часов, во второй тюменцев ждут в 11 и 17 часов. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация в группе МТЦ "Космос" во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 0+

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# МТЦ Космос , спектакль

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