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Тюменский хор "Лира" стал лауреатом двух международных хоровых конкурсов

Общество, 13:31 23 декабря 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Академический хор "Лира" школы № 73 стал лауреатом второй степени Международного хорового фестиваля концертных программ "Предчувствие Рождества Христова" и лауреатом третьей степени Международного хорового конкурса Богородичных песнопений "Заступнице усердная". Масштабное событие прошло в Санкт-Петербурге.

На фестивале юные певцы исполнили пять произведений, между которыми звучали специально написанные Александрой Орловой стихи, объединившие вокальные номера в концертную программу. За выступление они получили спецприз жюри "За лучшее исполнение духовного произведения", а Виктория Глушкова – диплом лучшего концертмейстера.

В жюри были известные дирижёры России и Беларуси, а также московский композитор Ефрем Подгайц.

Второй конкурс проводил Институт музыки, театра и хореографии им. Герцена.

Всего в событии приняли участие более 40 академических коллективов, сообщает администрация Тюмени.

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