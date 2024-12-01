Тюменский хор "Лира" стал лауреатом двух международных хоровых конкурсов
Академический хор "Лира" школы № 73 стал лауреатом второй степени Международного хорового фестиваля концертных программ "Предчувствие Рождества Христова" и лауреатом третьей степени Международного хорового конкурса Богородичных песнопений "Заступнице усердная". Масштабное событие прошло в Санкт-Петербурге.
На фестивале юные певцы исполнили пять произведений, между которыми звучали специально написанные Александрой Орловой стихи, объединившие вокальные номера в концертную программу. За выступление они получили спецприз жюри "За лучшее исполнение духовного произведения", а Виктория Глушкова – диплом лучшего концертмейстера.
В жюри были известные дирижёры России и Беларуси, а также московский композитор Ефрем Подгайц.
Второй конкурс проводил Институт музыки, театра и хореографии им. Герцена.
Всего в событии приняли участие более 40 академических коллективов, сообщает администрация Тюмени.