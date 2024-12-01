Тюменцам в новогоднее путешествие советуют захватить репелленты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фумигаторы, репелленты рекомендуют захватить с собой тюменцам, которые решили провести новогодние каникулы в теплых странах. При выборе места отдыха необходимо узнать о ее эпидемиологическом благополучии.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Шишков в эфире радиопрограммы "Час Тюмени" 23 декабря.

"Советуем выбирать страны для отдыха, где эпидситуация стабильная, следите за новостями о том, есть или нет вспышки инфекционных заболеваний. Как, например, в странах Евразии, Африки, Южной Америки, страны с экваториально-тропическим климатом, в них широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания. И так как есть заболевания, которые передают комары и разные членистоногие, при себе иметь фумигаторы и репелленты", - уточнил он.

В отелях гостям советуют обращать внимание на наличие москитных сеток на окнах. Важно не забывать о заболеваниях, которые могут передаваться водным путем: гепатит А, холера. Их чаще всего фиксируют в Индии, заметил Артем Шишков. Нужно использовать только бутилированную воду. Также специалисты ведомства рекомендуют не контактировать с животными в теплых странах, они могут переносить инфекции.

Во время эфира специалисты регионального Роспотребнадзора дали советы по приобретению сложной техники, подарков в интернете и рассказали о правилах возврата товаров. Поделились рекомендациями по организации безопасного отдыха детей и праздничного стола.

Анжела Лебедева