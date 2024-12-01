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Детей, пострадавших от отравления хлором в Тобольске, выпишут из больницы 23 декабря

Общество, 12:36 23 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все дети, пострадавшие от отравления хлором в Тобольске, сегодня будут выписаны из больницы, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области

"Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились и будут выписаны в течение дня. Состояние ребят удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 детей, отдыхавших на частной базе отдыха недалеко от Тобольска, были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление парами хлора" 21 декабря. Еще двое взрослых пациентов самостоятельно обратились за помощью. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.

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# база отдыха , дети , отравление

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