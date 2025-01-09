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Легенда мирового джаза Аркадий Шилклопер выступит в Тюмени

Общество, 08:43 09 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Джаз-Атака 4.0" с участием легенды мирового джаза Аркадия Шилклопера и джаз-оркестра "Золотая труба им. В. Н. Виткалова" пройдет на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 4 февраля.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, Аркадий Шилклопер - широко известный в стране и за рубежом джазовый музыкант. Он истинный мультиинструменталист, отлично владеющий валторной, флюгельгорном и корно дель качо. В его музыкальном арсенале есть специально сделанный инструмент - единственный в своем роде корно пастуриччио.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.

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# джаз , ДК Нефтяник , концерт

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