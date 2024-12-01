Билеты на концерты и мерч могут получить тюменцы от адвент-календаря Тюменской области
Общество, 20:49 23 декабря 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Билеты на концерты и мерч могут получить тюменцы от адвент-календаря Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Подарки для жителей региона подготовили в честь 80-летия Тюменской области.
Для участия необходимо зайти на сайт тюменскаяобласть.рф, кликнуть по баннеру "Новогодний адвент-календарь 2025", авторизоваться. Далее следует открыть первое доступное окошко календаря и получить подарок.
Подарки генерируются ежедневно: каждый участник может получить не один приз.
Акция продлится до 28 декабря. Возрастное ограничение: 12+.