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Билеты на концерты и мерч могут получить тюменцы от адвент-календаря Тюменской области

Общество, 20:49 23 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Билеты на концерты и мерч могут получить тюменцы от адвент-календаря Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Подарки для жителей региона подготовили в честь 80-летия Тюменской области.

Для участия необходимо зайти на сайт тюменскаяобласть.рф, кликнуть по баннеру "Новогодний адвент-календарь 2025", авторизоваться. Далее следует открыть первое доступное окошко календаря и получить подарок.

Подарки генерируются ежедневно: каждый участник может получить не один приз.

Акция продлится до 28 декабря. Возрастное ограничение: 12+.

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# акция , подарки

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