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В Тюменской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 8,6 % за неделю

Общество, 11:30 24 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Тюменской области снизилась на 8,6 % с 16 по 22 декабря в сравнении с предыдущей неделей. В структуре установленных вирусов преобладают частицы негриппозной этиологии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Прививочная кампания против гриппа завершена. Защиту от сезонного заболевания получили более 970 тыс. человек - более 60% населения.

"Для предупреждения заболевания острыми респираторными инфекциями также используйте неспецифические методы профилактики. Мойте руки или используйте антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест. Обращайтесь за медицинской помощью в случае возникновения симптомов. Используйте маски или респираторы в местах скопления людей. Исключайте контакты с заболевшими любой инфекцией. Соблюдайте социальную дистанцию при посещении общественных мест", - посоветовали специалисты ведомства.

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# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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