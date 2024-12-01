Жители деревни Абатского района смогут газифицировать домовладения в 2025 году
Экономика, 09:18 25 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Газифицировать свои домовладения смогут жители д. Татарской Шевыринского сельского поселения Абатского района в 2025 году. В населенном пункте уже построили внутри поселковый газопровод, сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.
"В настоящее время на объект оформляется документация о вводе в эксплуатацию. В новом году жители уже могут приступить к газификации своих жилых домов", - уточнил Игорь Васильев.
А в д. Тельцова Ощепковского сельского поселения запустили в эксплуатацию станцию водоподготовки для подачи чистой питьевой воды в сеть.