Жители деревни Абатского района смогут газифицировать домовладения в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Газифицировать свои домовладения смогут жители д. Татарской Шевыринского сельского поселения Абатского района в 2025 году. В населенном пункте уже построили внутри поселковый газопровод, сообщил глава муниципального образования Игорь Васильев.

"В настоящее время на объект оформляется документация о вводе в эксплуатацию. В новом году жители уже могут приступить к газификации своих жилых домов", - уточнил Игорь Васильев.

А в д. Тельцова Ощепковского сельского поселения запустили в эксплуатацию станцию водоподготовки для подачи чистой питьевой воды в сеть.