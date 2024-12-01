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Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Тюменской области

Происшествия, 12:14 24 декабря 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме мансардного типа на ул. Ушакова в Тюмени 23 декабря. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 30 кв. м. Пострадавших нет.

Нежилой дом горел в с. Перевалово по адресу пр. 2-й Линейный. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 88 кв. м. Никто не пострадал. Причина происшествия - замыкание электропроводки.

Всего за 23 декабря в Тюменской области зафиксировано пять техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП пожарные выезжали восемь раз, сообщает МЧС по региону.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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